У Харківській області здуло вітром пасажирський автобус

Сильні пориву вітру стали причиною перекидання транспортного засобу

Рейсовий автобус «Харків-Куп'янськ» перекинувся через порив вітру на трасі «Чугуїв-Мілова», в результаті аварії постраждали четверо людей. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Харківській області. «Близько 08.00 на 26 км траси "Чугуїв – Мілова" перекинувся рейсовий автобус «Харків -



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Сильні пориву вітру стали причиною перекидання транспортного засобу

Рейсовий автобус «Харків-Куп'янськ» перекинувся через порив вітру на трасі «Чугуїв-Мілова», в результаті аварії постраждали четверо людей. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Близько 08.00 на 26 км траси "Чугуїв – Мілова" перекинувся рейсовий автобус «Харків - Куп'янськ». За попередньою інформацією, ЧП сталося у результаті сильного бічного вітру», - повідомили правоохоронці.

«У результаті ДТП постраждало четверо пасажиров у віці від 14 до 49 років. Так, 35-річна пасажирка отримала струс головного мозку, ще троє чоловіків - забиття різних частин тіла. Нині стан їхній здоров'я задовільний. Інші пасажири і водій автобуса не постраждали», - додали у прес-службі.

Нагадаємо, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждали троє пішоходів.

Джерело: Укрінформ