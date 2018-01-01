У Харкові чоловік з ножем напав на 11-річну школярку

Незнайомець напав на школярку у під’їзді житлового будинку

У Харкові 30-річний чоловік, погрожуючи 11-річній дівчинці ножем, відібрав у неї мобільний телефон. Про це повідомляє поліція Харківщини у Facebook. Незнайомець напав на школярку у під’їзді житлового будинку. «Отримавши прикмети злочинця, поліцейські розпочали пошукові заходи. Невдовзі оперативники вийшли на слід зловмисника,