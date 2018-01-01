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    У Харкові чоловік з ножем напав на 11-річну школярку

    Незнайомець напав на школярку у під’їзді житлового будинку
    У Харкові 30-річний чоловік, погрожуючи 11-річній дівчинці ножем, відібрав у неї мобільний телефон. Про це повідомляє поліція Харківщини у Facebook. Незнайомець напав на школярку у під’їзді житлового будинку. «Отримавши прикмети злочинця, поліцейські розпочали пошукові заходи. Невдовзі оперативники вийшли на слід зловмисника,
    • Сьогодні, 06:17
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    Незнайомець напав на школярку у під’їзді житлового будинку

    У Харкові 30-річний чоловік, погрожуючи 11-річній дівчинці ножем, відібрав у неї мобільний телефон.

    Про це повідомляє поліція Харківщини у Facebook.

    Незнайомець напав на школярку у під’їзді житлового будинку.

    «Отримавши прикмети злочинця, поліцейські розпочали пошукові заходи. Невдовзі оперативники вийшли на слід зловмисника, ним виявився 30-річний мешканець Харкова», – йдеться у повідомленні.

    Зловмисника затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 ККУ (грабіж).


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