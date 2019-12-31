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    Новини

    У Харкові електричка насмерть збила людину

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    У Харкові електричка збила людину - У Харкові електричка насмерть збила людину
    У Харкові електричка збила людину
    Фото: УНІАН

    Трагедія сталася на залізничній станції Липовий Гай

    У Харкові на залізничній станції Липовий Гай електричка сполученням Харків-Лозова збила на смерть 51-річного жителя міста Дергачі. Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області.

    «Попередньо встановлено, що чоловік з'явився перед поїздом раптово. Для зупинки поїзда машиніст застосував екстрене гальмування. Однак зіткнення уникнути не вдалося... Від отриманих травм потерпілий загинув», - йдеться в повідомленні. У зв'язку з подією рух транспорту було призупинено на дві години.

    У червні 2018 року у столичному метро загинув чоловік.

    Харків надзвичайні ситуації
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