У Харкові електричка насмерть збила людину



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У Харкові електричка збила людину Фото: УНІАН

Трагедія сталася на залізничній станції Липовий Гай

У Харкові на залізничній станції Липовий Гай електричка сполученням Харків-Лозова збила на смерть 51-річного жителя міста Дергачі. Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що чоловік з'явився перед поїздом раптово. Для зупинки поїзда машиніст застосував екстрене гальмування. Однак зіткнення уникнути не вдалося... Від отриманих травм потерпілий загинув», - йдеться в повідомленні. У зв'язку з подією рух транспорту було призупинено на дві години.

У червні 2018 року у столичному метро загинув чоловік.