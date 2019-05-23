У Харкові малюк випав з балкона багатоповерхівки



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За життя дитини борються медики Фото: facebook.com/h.saltovka

Хлопчик грався на балконі іграшками, одна іграшка перелетіла за перила і дитина за нею потягнулася

У Харкові чотирирічна дитина випала з балкона багатоповерхового будинку. Про це повідомили очевидці в соцмережах.

«Хлопчика забрала швидка, він у важкому стані. Інцидент стався близько 7:30, причини невідомі. Дописувачі повідомляють, що перед падінням були чутні сильні крики», - пишуть очевидці.

У прес-службі обласної поліції підтвердили інформацію про те, що трапилося, і повідомили, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, дитина була на балконі, поки мама спала в кімнаті. Коли одна з її іграшок перелетіла через перила, хлопчик потягнувся за нею і не зміг втриматися. Всі подробиці інциденту наразі з'ясовуються.