  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові малюк випав з балкона багатоповерхівки

    • Розсилка
    За життя дитини борються медики&nbsp; - У Харкові малюк випав з балкона багатоповерхівки
    За життя дитини борються медики 
    Фото: facebook.com/h.saltovka

    Хлопчик грався на балконі іграшками, одна іграшка перелетіла за перила і дитина за нею потягнулася

    У Харкові чотирирічна дитина випала з балкона багатоповерхового будинку. Про це повідомили очевидці в соцмережах.

    «Хлопчика забрала швидка, він у важкому стані. Інцидент стався близько 7:30, причини невідомі. Дописувачі повідомляють, що перед падінням були чутні сильні крики», - пишуть очевидці.

    У прес-службі обласної поліції підтвердили інформацію про те, що трапилося, і повідомили, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група.

    За попередніми даними, дитина була на балконі, поки мама спала в кімнаті. Коли одна з її іграшок перелетіла через перила, хлопчик потягнувся за нею і не зміг втриматися. Всі подробиці інциденту наразі з'ясовуються.

     

    Читайте також
    Харків діти надзвичайні ситуації будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ