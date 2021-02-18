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    У Харкові невідомі потрощили магазин одягу

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    <span>Поліція шукає нападників на магазин у Харкові</span> - У Харкові невідомі потрощили магазин одягу
    Поліція шукає нападників на магазин у Харкові
    Фото: t.me/h_saltovka

    Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази

    У центрі Харкова невідомі пошкодили 10 скляних вітрин і вхідні двері магазину одягу. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

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    У Харкові невідомі потрощили магазин одягу
    У Харкові невідомі потрощили магазин одягу
    У Харкові невідомі потрощили магазин одягу
    У Харкові невідомі потрощили магазин одягу

    «Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Харківського райуправління поліції №3 18 лютого близько 3:10», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази.

    Теги: Харків вандалізм напад поліція магазин
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