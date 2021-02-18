У Харкові невідомі потрощили магазин одягу
Поліція шукає нападників на магазин у Харкові
Фото: t.me/h_saltovka
Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази
У центрі Харкова невідомі пошкодили 10 скляних вітрин і вхідні двері магазину одягу. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.
«Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Харківського райуправління поліції №3 18 лютого близько 3:10», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження і речові докази.