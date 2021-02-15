Рабінович розказав, як його соратник Козак бідує після санкцій

Козак від голоду не вмирає, – заспокоїв Рабінович

Нардеп від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак так потерпає від санкцій, що не може «ні в магазин, ні в аптеку» вийти та скористатися своїми банківськими картками. Про це написав соратник Козака по ОПЗЖ Вадим Рабінович.

«Ні в магазин, ні в аптеку, ні в банкомат. Зрозуміло, що Козак від голоду не вмирає. Зрозуміло, що і без необхідних ліків він не залишиться. Справа зовсім не в цьому. Справа в тому, що вперше в історії України президент своїм указом скасував дію Конституції для конкретного громадянина України, депутата опозиційної партії», – написав Рабінович.

Раніше Козак поскаржився, що накладені на нього в Україні санкції спричинили великі проблеми. Зокрема він заявив, що тепер не може сплатити комунальні рахунки.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака «112 Україна», NewsOne і Zik сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Антикорупціонери дослідили, як Козак купував телеканали ZiK, «112 Україна» та NewsOne. У ході розслідування з'ясувалося, що Козак купив телеканали з офшорів цивільної дружини.

Замість закритих телеканалів керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал. Проте голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв розповів, як Нацрада може заблокувати перезапуск «Медведчук-ТБ».

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