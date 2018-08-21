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    У Харкові після нападу хочуть змінити правила охорони міськради

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    Харківська мерія - У Харкові після нападу хочуть змінити правила охорони міськради
    Харківська мерія

    Нові правила будуть продумані з урахуванням нещодавньої стрілянини

    Правила охорони будівлі Харківської міськради після нападу озброєного чоловіка вночі 20 серпня, коли було вбито поліцейського і поранено охоронця, можливо, буде змінено.

    Про це «Укрінформу» розповів директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

    «Правила охорони, можливо, буде змінено. Річ у тім, що охоронці, які знаходилися всередині будівлі, не могли протистояти стрільцю, оскільки у них не було зброї. Вони просто не мають права її носити. Після того, як один з охоронців відкрив вхідні двері і був тяжко поранений невідомим, решта двоє залишили будівлю через чорний хід», - відзначив Сидоренко.

    За його словами, нові правила будуть продумані з урахуванням події.

    Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

    Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

    Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.

    Згодом ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

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