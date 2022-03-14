У Харкові після обстрілу окупантів обвалився чотириповерховий будинок

Рятувальники продовжують розбирати завали

У понеділок, 14 березня, після бомбардування обвалився чотириповерховий будинок у центрі Харкова. ДСНС на місці обвалення проводить розбір завалів та з'ясовує кількість жертв та постраждалих. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області у Facebook.

«Внаслідок авіаудару сталася руйнація у чотириповерховому житловому будинку без подальшого горіння. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, ворог посилив інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів області.

«Харківщина пережила важку ніч. Російські окупанти без зупинки били по житлових кварталах, лікарнях, об'єктах інфраструктури та промисловості. Внаслідок численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені», – йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області у Facebook.

Раніше на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

До слова, у 402 будинках Харкова комунальники зможуть відновити опалення лише після закінчення бойових дій. Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Як відомо, в Україні триває 18 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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