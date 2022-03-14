Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки

Спрацювало ППО українських військових

Півгодини тому над Києвом спрацювало ППО українських військових. Їм вдалось збити крилату ракету російських фашистів, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Тelegram.

Її залишки впали на будинок. Відповідні світлини виклали у мережі. на них проказали наслідки від падіння.

Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.