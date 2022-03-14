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    Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки

    Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки
    фото: Telegram/Антон Геращенко

    Спрацювало ППО українських військових

    Півгодини тому над Києвом спрацювало ППО українських військових. Їм вдалось збити крилату ракету російських фашистів, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Тelegram.

    Її залишки впали на будинок. Відповідні світлини виклали у мережі. на них проказали наслідки від падіння.

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    Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки
    Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки
    Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки
    фото: Telegram/Антон Геращенко

    Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

    Теги: Росія Київ війна будинок ракета
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    Над Києвом збили крилату ракету: уламки впали на будинки