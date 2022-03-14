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    Хмельницька область має проблеми із сигналом через обстріли телевежі на Рівненщині

    Цієї ночі повітряна тривога у Хмельницькому тривала найдовше за весь час війни &ndash; п&rsquo;ять годин. - Хмельницька область має проблеми із сигналом через обстріли телевежі на Рівненщині
    Цієї ночі повітряна тривога у Хмельницькому тривала найдовше за весь час війни – п’ять годин.
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Північні території Хмельницької області мають проблеми з отриманням сигналу українських телеканалів. Про це сьогодні у відеозверненні повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, передає «Главком».

    «Через пошкодження телевежі на Рівненщині є проблеми з прийомом сигналу на півночі Хмельниччини. Поки тривають відновлювальні роботи доступ до українських телеканалів можна отримати через кабельних операторів, супутника тощо», – наголосив очільник області.

    Додамо, що цієї ночі повітряна тривога у Хмельницькому тривала найдовше за весь час війни – п’ять годин.

    Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги.

    «Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються», – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Теги: окупанти телебачення війна час #stoprussia
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    Хмельницька область має проблеми із сигналом через обстріли телевежі на Рівненщині