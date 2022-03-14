Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура

Найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району. Переодичні бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Білоцерківський район

Ситуація контрольована. Обстрілів не зафіксовано. Було декілька сигналів тривоги. Ніч пройшла спокійно. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.

Бориспільський район

Вся територія Бориспільського району перебуває під контролем Бориспільської районної військової адміністрації. У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна.

Ситуація у Бориспільській, Переяславській, Яготинській міських, Вороньківській, Гірській, Дівичківській, Золочівській, Пристоличній, Студениківській, Ташанській, Циблівській сільських ОТГ нормальна, контрольована. Сили оборони – у підвищеній боєготовності. Постійно проводиться робота з укріплення блок-постів. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань. 26 автобусів здійснили евакуацію населення з с. Перемога Броварського району. Підготовлено автобиси для забезпечення другої хвилі евакуації та гуманітарний вантаж для мешканців с. Перемога.

Бучаський район

В більшості громад ситуація напружена. Макарівська територіальна громада відсутнє, водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селеще під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом. Бородянська територіальна громада – переміщення ворога. Бородянка заблокована, інфраструктура зруйнована.13 березня до Житомира вдалося евакуювати біля 600 жителів, в тому числі і пацієнтів Бородянського психо-неврологічного інтернату. Крі того, близько 600 жителів було вивезено з Бучі. Бучанська та Гостомельська територіальні громади – переміщення технікою ворога. Інфраструктура зруйнована. В Ірпіні – бої. ЗСУ контролює 70% міста. Готується продовження евакуації населення з громад району.

Броварський район

Ніч з 13 на 14 березня у Броварському районі минула спокійно. Ворожих натисків не було. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. У цих 4 – х громадах Броварського району проводяться бойові дії. А саме:

Калитянська громада: у селах – Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки;

Великодимерська громада: у селах – Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик та Рудня;

Баришівська громада: у селах – Перемога, Рудницьке»;

Калинівська громада – село Скибин.

Ситуація в даній частині району залишається напруженою.

У решті громад району об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Послуги населенню надаються у повному обсязі. Збоїв у роботі систем тепло – газо – водо – електропостачання та водовідведення, об’єктів критичної інфраструктури не має. Випадки пошкодження житлових будинків відсутні.

Вся гуманітарна допомога, яка надходить до району, розприділяється між територіальними громадами.

13 березня, проводилася евакуація населення Броварського району за встановленими маршрутами.

Маршрут № 1 – Баришівська громада (село Перемога) – найскладніший маршрут. Проводилися перемовини з російськими військовими щодо пропуску в населений пункт. Частину населення вдалося вивезти, серед них 40 осіб – тяжких, з будинку для літніх людей.

Маршрут № 2 – Великодимерська громада (село Світильня). За цим маршрутом евакуйовано 175 осіб, серед них 100 дітей. Маршрут не дійшов до села Світильня, у зв’язку з перекриттям дороги для великогабаритного транспорту. Проте, вдалося вивезти на власному транспорті близько 200 місцевих мешканців.

Маршрут № 3 – Великодимерська громада (смт Велика Димерка). Евакуйовано 375 осіб, серед них 198 дітей.

Загалом, 13 березня 2022 року з території Броварського району евакуйовані 1600 громадян, серед них 805 дітей.

Ситуація у Березанській, Броварській міських, Згурівській, селищних та Зазимській сільській громадах, без змін, контрольована.

Вишгородський район

Ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Вишгородська, Петрівська та Пірнівска територіальні громади – населенню надається необхідна допомога, здійснюється патрулювання вулиць.

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах. Славутич та ЧАЄС (які мають єдину енергосистему) досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури. Ремонтні роботи по відновленню електропостачання завершені, їдуть рекламентні роботи.

Обухівський район

Вся територія Обухівського району перебуває під контролем Обухівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна, контрольована. Магазини аптеки працюють у звичайному режимі з урахуванням обмежень комендантського часу, є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.

Фастівський район

Вся територія Фастівського району перебуває під контролем Фастівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне. Відбувся обстріл градами в сторону с. Ясногородка, потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає. Фастівська міська територіальна громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні. На даний час прибуло з м. Чернігів – 30 чол.

Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.