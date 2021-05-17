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    У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева (відео)

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    Місцеві мешканці показали в соціальних мережах фото граду, яким супроводжувався дощ та блискавки - У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева (відео)
    Місцеві мешканці показали в соціальних мережах фото граду, яким супроводжувався дощ та блискавки
    Фото: melitopolnews

    У Мелітополі великий град побив фруктові дерева

    Уночі з 16 на 17 травня Мелітополь накрила негода. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

    Місцеві жителі зняли нічну подію на відео. Сильний дощ заливав вулиці, великий град побив деякі фруктові дерева.

    Місцеві мешканці показали світлини граду, яким супроводжувався дощ та блискавки. Спочатку йшов дрібний – розміром з монету, а потім зовсім великий – як волоський горіх.

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    Великий град також випав у Степногірську Василівського району. Місцева мешканка Валентина Анпилова на своїй сторінці в Facebook опублікувала фотографії граду, який вона побачила у себе у дворі. Жінка зазначає, що на вулицю вона вийшла через чотири години після дощу.

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    У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева (відео)
    У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева (відео)
    У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева (відео)
    Фото: Валентина Анпилова/Facebook

    Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні. В більшості областей, а також у Києві, 17 травня буде град

    Українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.

    Теги: прогноз погоди Запорізька область негода дощ
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    У Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева (відео)