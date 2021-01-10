Під Києвом банда напала на автомобіль і викрала людей (фото)

Нападники зупинили автівку Nissan X-Trail та розбили в ній вікна

За розбійний напад та викрадення людей зловмисників взято під варту

5 січня поточного року в с. Нові Безрадичі невідомі в масках на авто Skoda примусово зупинили автівку Nissan X-Trail, розбили вікна та погрожували водієві зброєю. Зловмисники вимагали гроші, після чого забрали із собою власника автомобіля та його пасажирів.

Прибувши до столиці, розбійники висадили людей та зникли у невідомому напрямку. З місця події зловмисники зникли на двох автівках.

Про це потерпілий повідомив до поліції та надав прикмети нападників та автомобілів, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Для розшуку автівок на яких зникли зловмисники на території Київщини було введено в дію поліцейську операцію. Під час якої екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль схожий за описом у селі Капітанівка Києво-Святошинського району.

Другий автомобіль Mazda розшукали та затримали у столиці працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з оперативниками Обухівського відділу поліції.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі двох зловмисників затримано. Їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.