Низка міст протестують через підвищення тарифів

Із 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення

Відразу у кількох областях України відбулися мітинги проти підвищення комунальних тарифів. На акції протесту вийшли зокрема жителі Харкова, Полтави, Кривого Рогу та Миколаєва.

У Миколаєві люди протестували під будівлею міської ради. Там зібралося понад 100 людей. Усі вони вимагають від влади не підвищувати ціни на комунальні послуги. Від міськради мітингувальники вирушили до Інгульського мосту, щоб перекрити рух. Втім, правоохоронцям вдалось розігнати демонстрантів.

Жителі Кривого Рогу теж прийшли під міську раду з вимогою до влади зберегти тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

На Харківщині у демонстрації взяли участь пів сотні людей. Вони перекрили дорогу в селищі міського типу Високий. Раз у 15 хвилин вони пропускають транспорт. За порядком на місці слідкує поліція.

У Прилуках містяни також вийшли на акцію, щоб висловитися проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Зібралося близько 200 людей. Активісти перекрили центральну вулицю у всіх напрямках.

Львів також долучився до акцій протесту. Люди зібралися біля приміщення АТ «Львівгаз». Вони вимагають пояснень щодо здорожчання газу та висловлюють свою незгоду з підвищенням тарифу.

Не пасе задніх і Херсон. Біля АТ «Хесонгаз» проходить тарифний мітинг.

Нагадаємо, що 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.