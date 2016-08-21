У Харкові загинув волонтер АТО через вибух гранати

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння

Волонтер антитерористичної операції загинув через вибух гранати у квартирі в Харкові. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін. «Сьогодні, 5 січня, уночі в Харкові в орендованій квартирі, розташованій на 3-му поверсі житлової багатоповерхівки, місцевий



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Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння

Волонтер антитерористичної операції загинув через вибух гранати у квартирі в Харкові. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні, 5 січня, уночі в Харкові в орендованій квартирі, розташованій на 3-му поверсі житлової багатоповерхівки, місцевий житель, 1979 р.н., за наявною інформацією - керівник пансіонату для літніх людей, який неодноразово як волонтер їздив у зону АТО, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, упустив на підлогу гранату РГД-5, яка вибухнула», - повідомив він.

У результаті вибуху чоловік загинув.

Його дружина й двоє малолітніх дітей, які в цей час перебували в сусідній кімнаті, не постраждали.

Нагадаємо, у Дніпрі конфлікт між чоловіками закінчився вибухом гранати.