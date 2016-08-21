У Харкові загинув волонтер АТО через вибух гранати
- Сьогодні, 10:58
-
Розсилка
Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння
Волонтер антитерористичної операції загинув через вибух гранати у квартирі в Харкові. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
«Сьогодні, 5 січня, уночі в Харкові в орендованій квартирі, розташованій на 3-му поверсі житлової багатоповерхівки, місцевий житель, 1979 р.н., за наявною інформацією - керівник пансіонату для літніх людей, який неодноразово як волонтер їздив у зону АТО, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, упустив на підлогу гранату РГД-5, яка вибухнула», - повідомив він.
У результаті вибуху чоловік загинув.
Його дружина й двоє малолітніх дітей, які в цей час перебували в сусідній кімнаті, не постраждали.
Нагадаємо, у Дніпрі конфлікт між чоловіками закінчився вибухом гранати.