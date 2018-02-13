У Харкові зірвали лекцію-дискусію про ЛГБТ-рух в Україні

Люди, які зірвали лекцію, кілька разів говорили про те, що причетні до організації «Фрайкорпс»

У вівторок, 13 лютого, в харківській книгарні «Є» зірвали лекцію-дискусію Анни Шаригіної про ЛГБТ-рух в Україні та світі. Фотографії з місця події опублікувала очевидиця Віра Чернигіна. Пізніше про те, що лекція всеодно відбудеться сама лекторка також написала у Facebook. Вона також повідомила у коментарі



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Люди, які зірвали лекцію, кілька разів говорили про те, що причетні до організації «Фрайкорпс»

У вівторок, 13 лютого, в харківській книгарні «Є» зірвали лекцію-дискусію Анни Шаригіної про ЛГБТ-рух в Україні та світі.

Фотографії з місця події опублікувала очевидиця Віра Чернигіна.

Пізніше про те, що лекція всеодно відбудеться сама лекторка також написала у Facebook.

Вона також повідомила у коментарі «Громадському радіо», що прийшло кілька кремезних хлопців, десь зо п’ятнадцять.

«Вони приходили ще і ще. Дехто повставав (вони сиділи в залі). Один, найбільших за статурою, сказав: «Лекція завершена. Ми не хочемо, щоб у місці, яке ми поважаємо, відбувалася пропаганда гомосексуалізму», - розповіла Шаригіна.

За словами Шаригіної, приїхав також і директор книгарні і попросив хлопців піти, але вони залишалися, зазначивши, що можуть перебувати в книгарні, оскільки прийшли по книжки.

«Приїхала поліція. Поліція спробувала з ними поговорити. Вони сказали, що згідно з адміністративним кодексом вони мають право тут знаходитися. Поліція сказала власнику книгарні, що краще б всі пішли, поки ці хлопці не розлютилися і не почали трощити приміщення і бити людей. І власник книгарні попросив нас піти. І ми пішли», — розповіла Анна Шаригіна і додала, що люди, які зірвали лекцію, кілька разів говорили про те, що причетні до організації «Фрайкорпс».