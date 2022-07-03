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    Новини

    У Харкові знову лунають вибухи

    Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами Харків<br /><br /> - У Харкові знову лунають вибухи
    Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами Харків

    фото з відкритих джерел

    Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото чи відео з місць обстрілів

    У Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

    Попередня повітряна тривога завершилася о 3:59. Однак рівно через 5 хвилин сирени почали лунати знову.

    З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

    Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.

    Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові знову лунають вибухи