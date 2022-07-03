У Харкові знову лунають вибухи
Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото чи відео з місць обстрілів
Попередня повітряна тривога завершилася о 3:59. Однак рівно через 5 хвилин сирени почали лунати знову.
З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.
Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.
Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.