У Херсоні дитина потрапила в реанімацію через отруєння психотропами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Херсоні 8-річну дівчинку нагодували психотропами

Школярка розповів, що її пригостили смачною цукеркою, потім – що пила якийсь сік

У Херсоні госпіталізували 8-річну дівчинку з судомами і психосоматичним збудженням.

Симптоми характерні для прийому якогось психотропного препарату, повідомляє місцеве видання Херсонці.

Школярку відразу відвезли в дитячу лікарню. Її поклали в реанімацію, і там стабілізували стан, шляхом введення протисудомних препаратів, фізрозчину і глюкози. Незабаром дівчинку переведуть у педіатричне відділення.

Головний лікар лікарні Інна Холодняк підтвердила, що у пацієнтки було отруєння, схоже з отруєнням психотропами.

Батьки дівчинки на заробітках за кордоном, а за онукою доглядає бабуся. Школярка розповів, що її пригостили смачною цукеркою, потім – що пила якийсь сік, потім згадала про пиво.