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    У Херсоні дитина потрапила в реанімацію через отруєння психотропами

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    У Херсоні 8-річну дівчинку нагодували психотропами - У Херсоні дитина потрапила в реанімацію через отруєння психотропами
    У Херсоні 8-річну дівчинку нагодували психотропами

    Школярка розповів, що її пригостили смачною цукеркою, потім – що пила якийсь сік

    У Херсоні госпіталізували 8-річну дівчинку з судомами і психосоматичним збудженням. 

    Симптоми характерні для прийому якогось психотропного препарату, повідомляє місцеве видання Херсонці.

    Школярку відразу відвезли в дитячу лікарню. Її поклали в реанімацію, і там стабілізували стан, шляхом введення протисудомних препаратів, фізрозчину і глюкози. Незабаром дівчинку переведуть у педіатричне відділення.

    Головний лікар лікарні Інна Холодняк підтвердила, що у пацієнтки було отруєння, схоже з отруєнням психотропами.

    Батьки дівчинки на заробітках за кордоном, а за онукою доглядає бабуся. Школярка розповів, що її пригостили смачною цукеркою, потім – що пила якийсь сік, потім згадала про пиво.

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