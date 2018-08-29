У Херсоні місцевий депутат влаштував погром в офісі «Самооборони» - ЗМІ



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Депутат Дніпровської районної ради Олександр Власов з дружиною

Минулого року депутат від Опоблоку відкусив активісту вухо

У Херсоні стався конфлікт між депутатом однієї з районних рад від Опоблоку та представниками громадської організації «Самооборона», офіс якої потрощили. Поліція порушила кримінальну справу за шістьома статтями, серед яких, зокрема, грабіж та умисні тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Конфлікт стався між депутатом Дніпровської районної ради Олександром Власовим та представниками офісу громадської організації «Самооборона».

Поліція додає, що причина сутичок — небажання громадської організації звільнити офіс, який перебуває в комунальній власності.

Обидві сторони конфлікту застосовували газові балончики.

Керівниця офісу «Самооборони» Інна Усачова заявила, що депутат Власов цеглою розбив вікно офісу та увірвався до приміщення. Між співробітниками офісу та депутатом сталася бійка. Зокрема, побили керівницю місцевого осередку «Правого сектора» Наталю Вотеічкіну. Також у «Самообороні» заявили про викрадення сумки з документами та особистого телефона Вотеічкіної.

У поліції додали, що під час сутичок розбили автомобіль, ґрати на вікнах та вікна офісу. У «Самообороні» заявили, що це зробив особисто депутат Власов. Пошкоджене авто належало людині, яка встала на захист «Самооборони».

Правоохоронці порушили кримінальну справу та кваліфікували її за статтями про крадіжку, умисне легке тілесне ушкодження, перешкоджання діяльності журналістів, хуліганство, грабіж та самоправство.

Як повідомляє місцеве видання Вukva, у «Самооборони» зникли документи та речі. Після конфлікту двері в їхній офіс заварили та опечатали.

«Укрінформ» додає, що 28 серпня на сесії Херсонської міської ради голова депутатської комісії з питань етики, правопорядку Дмитро Ільченко заявив, що виселення «Самооборони» з орендованого ними офісу незаконне. Для цього немає необхідного рішення суду.

Видання Favorite kherson зазначає, що конфлікт відбувається навколо приміщення за адресою Маяковського, 5, яке надане в безоплатну оренду «Самообороні». Термін оренди закінчився, а рішення про його подовження на липневій сесії депутати так і не ухвалили.

Опоненти Усачової звинувачують її в тому, що офіс використовується як житло, та вимагають позбавити організацію права на його користування.

Зазначимо, це вже не перший скандал, в який потрапляє Власов. У херсонському цивільному корпусі «Азов» заявили, що 18 грудня 2017 року депутат Дніпровської районної ради від Опозиційного блоку Олександр Власов на прізвисько Кот відкусив вухо їх активісту - голові центру.