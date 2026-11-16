В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року

Сьогодні, 16 листопада, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та північному сході країни до 6° морозу, на Одещині та Закарпатті 2-7° тепла, вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.

Прогноз погоди на 16 листопада Укргідрометцентр