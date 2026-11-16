Головна Новини
search button user button menu button
1727-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 6-8° тепла

Сьогодні, 16 листопада, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та північному сході країни до 6° морозу, на Одещині та Закарпатті 2-7° тепла, вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.
Прогноз погоди на 16 листопада
Прогноз погоди на 16 листопада
Укргідрометцентр
У понеділок, 16 листопада, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

Раніше повідомлялося, що із 16 до 22 листопада погода в Україні видасться мінливою. На початку тижня ще буде сухо, однак уже з вівторка атмосферні фронти принесуть дощі в більшість областей. У середині тижня потеплішає: вдень температура місцями сягатиме +13°…+18°, найтепліше буде на півдні. У четвер опади охоплять практично всю територію країни, а на Лівобережжі місцями будуть значними. Наприкінці тижня дощі поступово відступатимуть, а температура знизиться. Уночі подекуди знову можливі морози до -5°. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 листопада на північному сході, Київщині, Черкащині та сході України дощі, на заході вранці туман
В Україні до 11° і дощі на сході та Київщині: погода на 1 листопада 2026 року
1 листопада, 06:00
Найнижча температура очікується на північному сході країни та на високогір'ї Карпат
Синоптикиня розповіла, чим здивує українців майбутня зима
31 жовтня, 20:15
На початку листопада нічна температура в окремих регіонах України наблизиться до нуля, а у високогір'ї Карпат посиляться морози
Коли температура в Україні опуститься до нуля? Синоптики назвали дату
30 жовтня, 16:51
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
29 жовтня, 05:59
Микола Луценко зворушив українців своїм поверненням
Легендарний ведучий погоди Микола Луценко став обличчям колекції капелюшків (фото)
27 жовтня, 12:50
26 жовтня на Закарпатті та в Карпатах дощі з мокрим снігом, місцями значні опади
В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року
26 жовтня, 06:00
Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Київ накрив густий туман: синоптики попередили про небезпеку
22 жовтня, 07:32
В Україні хмарно, очікуються дощі
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, очікуються дощі
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 07:22
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята і привітання
Сьогодні, 07:00
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua