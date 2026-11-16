В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року

Сьогодні, 16 листопада, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
В Україні без опадів, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та північному сході країни до 6° морозу, на Одещині та Закарпатті 2-7° тепла, вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.
Прогноз погоди на 16 листопада
Укргідрометцентр
У понеділок, 16 листопада, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
Раніше повідомлялося, що із 16 до 22 листопада погода в Україні видасться мінливою. На початку тижня ще буде сухо, однак уже з вівторка атмосферні фронти принесуть дощі в більшість областей. У середині тижня потеплішає: вдень температура місцями сягатиме +13°…+18°, найтепліше буде на півдні. У четвер опади охоплять практично всю територію країни, а на Лівобережжі місцями будуть значними. Наприкінці тижня дощі поступово відступатимуть, а температура знизиться. Уночі подекуди знову можливі морози до -5°.
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