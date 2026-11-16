16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 16 листопада 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а у світі – Міжнародний день толерантності та Всесвітній день рукоділля. Православні вшановують пам’ять святого апостола та євангелиста Матвія. До кінця року залишається 45 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День працівників радіо, телебачення та зв'язку України

Щороку 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Професійне свято встановили указом президента України 11 листопада 1994 року. Дату обрали на честь початку українського радіомовлення: 16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо.

Свято об’єднує працівників радіо й телебачення, журналістів, редакторів, ведучих, звукорежисерів, інженерів та фахівців телекомунікаційної галузі. Це нагода відзначити їхню роботу, завдяки якій суспільство отримує інформацію та залишається на зв’язку.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день толерантності

Щороку 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН у 1996 році після ухвалення ЮНЕСКО Декларації принципів терпимості роком раніше.

Дата покликана нагадати про важливість поваги до культурного, релігійного, мовного та світоглядного різноманіття, а також рівності прав і свобод усіх людей. Свято заохочує до взаєморозуміння, діалогу та мирного співіснування незалежно від походження, переконань чи поглядів.

Всесвітній день рукоділля

Щороку 16 листопада відзначають Всесвітній день рукоділля. Це тематичне свято присвячене майстрам і майстриням, які створюють вироби власноруч, зберігають традиційні ремесла та розвивають сучасні творчі техніки. До рукоділля належать вишивання, в’язання, шиття, плетіння, виготовлення прикрас, кераміки та багато інших видів ручної праці.

Дата покликана привернути увагу до значення народних ремесел і декоративно-ужиткового мистецтва, а також заохотити людей до творчості, обміну досвідом і збереження культурних традицій. Свято не має офіційного міжнародного статусу, однак його щороку відзначають у різних країнах.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола та євангелиста Матвія

16 листопада православна церква вшановує пам’ять святого апостола Матвія, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа і автора першого канонічного Євангелія.

Історія свята: Апостол Матвій, якого також називали Левій, до зустрічі з Ісусом працював митником (збирав податки) у Капернаумі, що викликало неприязнь у його співгромадян. Христос, побачивши його, промовив лише: «Іди за Мною». Матвій одразу залишив свою службу і став вірним учнем, а після Вознесіння Христа проповідував християнство у багатьох країнах, включаючи Ефіопію та Сирію. Апостол Матвій вважається покровителем усіх, хто працює з грошима, а також письменників та журналістів.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Матвій» і до нього існували такі прикмети:

Якщо на Матея сонце світить через туман – чекайте на сніжну та сувору зиму.

Якщо день холодний – зима буде суворою.

Якщо вже випав сніг – він пролежить до самої весни.

Хмари йдуть проти вітру – наближається снігопад.

Якщо сильний вітер – вся зима буде вітряною та з хуртовинами.

Що не можна робити

Сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки з близькими.

Пліткувати, засуджувати інших і розповідати чужі таємниці.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Пускати до оселі малознайомих людей.

Підписувати важливі документи й укладати угоди.

Розмовляти через поріг, щоб уникнути сварок.

Влаштовувати гучні застілля та надмірно веселитися.

Історичні події

1632 рік – відбувається битва під Лютценом – одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;

1700 рік – Герцогство Пруссія стає королівством;

1841 рік – Едуард Гурвін отримує патент на пробковий рятувальний жилет;

1848 рік – у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік – «Кінематограф» братів Люм'єр показують у Сорбонні;

1917 рік – в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 рік – Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1918 рік – проголошують закон ЗУНР «Про адміністрацію»;

1920 рік – частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;

1924 рік – починає мовлення перша українська радіостанція – Українське радіо;

1945 рік – у Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 рік – розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 рік – Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 рік – засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 рік – президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік – заручаються принц Вільям та Кейт.

Іменини

День ангела святкують: Матвій, Іван, Микола, Олександр, Андрій, Павло, Сергій, Федір, Василь, Макар.