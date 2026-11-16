Головна Новини
search button user button menu button
1727-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин

Можна виходити з укриттів

Станом на 01:33 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про дронову загрозу.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги.

Тривоги у Києві
16 листопада 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 01:33 01:59 26 хв.

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 17267-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

Теги: тривога Київ укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух вулицею Олени Пчілки в Дарницькому районі буде обмежено протягом двох днів (схема)
11 листопада, 14:14
Затриманому загрожує довічне позбавлення волі
У Києві чоловік убив пенсіонерку і напав з ножем на подружжя, у якого мав хрестити дитину
9 листопада, 20:12
Наразі правоохоронці перевіряють факти виведення грошей на рахунки підконтрольних ФОП за вже оплаченими актами
Обшуків у приміщеннях «Київтеплоенерго» не було: прокуратура спростувала заяву столичної влади
6 листопада, 15:35
Колеги згадують лікаря як невіддільну частину команди та людину, яка віддано служила шляхетній справі
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков
3 листопада, 15:07
Ерік Робертс розповів, яке українське місто вразило його
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
30 жовтня, 16:42
Віталій Кличко проводить екскурсію своєю квартирою
Чи вимикають світло у квартирі Кличка? Відповідь ДТЕК
20 жовтня, 16:31
Через пошкодження будівля тимчасово непридатна для роботи
У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю Рахункової палати
19 жовтня, 20:35
Мер Києва відвідав зруйновану російськими терористами станцію метро «Чернігівська»
Кличко зробив фотосесію на руїнах станції метро «Чернігівська»
19 жовтня, 17:18
Вологість повітря у Києві становить 99%
Якість повітря у Києві 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 08:14

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин
Сьогодні, 01:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Вчора, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Вчора, 08:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua