У Херсоні поліцейські затримали подружжя, яке торгувало наркотиками

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У сімейної пари вилучили зброю та наркотики

У Херсоні працівники Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції викрили сімейний підряд наркодилерів, які тривалий час збували наркотики.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з інформацією правоохоронців, власний будинок вони перетворили на місце збуту психотропних та наркотичних речовин (курильних сумішей, таблеток, марихуани). Поліцейськими було встановлено, що спочатку зловмисники брали замовлення по телефону, після чого клієнти приходили в будинок, де їм видавали товар і отримували за нього гроші.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап, під час обшуку в будинку зловмисників вилучено 7 пакети з курильними сумішами загальною вагою 2 кг, 2 пакети з канабісом загальною вагою 500 гр, 7 пакетів типу «Zip-Lock» з курильними сумішами загальною вагою 7 грамів, пакет типу «Zip-Lock» з реагентом загальною вагою 10 грам, таблетки «Метадону» і «Запиклона».

Вилучено понад 23 000 гривень, отриманих наркодилерами від злочинної діяльності, комп'ютерна техніка та мобільні телефони для з'єднання з клієнтами. Також в будинку знайдений пістолет, перероблений для використання бойових патронів, 28 патронів до нього та 7 набоїв до мисливської зброї.





Крім того, оперативники вилучили значну кількість нових пакетів «Zip-Lock», липку плівку, фольгу та електронні ваги, які використовувалися для упаковки наркотиків та їх подальшого збуту. Все вилучене направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють канали надходження наркотиків у фігурантів.

Один з них затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Нагадаємо, у Харкові до 11 років тюрми засудили двох іноземців, які в меблях транспортували 20 кг героїну.