У Горлівці загарбники змушують медиків здавати кров для поранених окупантів
Зазначається, що забір відбувається за складеними графіками
У тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ загарбники зобов’язали здавати кров для поранених загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
При цьому зазначається, що забір відбувається за складеними графіками. Також додається, що ворог продовжує зазнавати втрат на Луганщині.
«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку», – йдеться повідомленні.
Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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