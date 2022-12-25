Окупанти перекидають війська до Бердянська та Мелітополя (відео)

Додаткові підрозділи окупаційних військ прибули з Росії

Російські окупанти направляють до Бердянська та Мелітополя велику кількість військової техніки та особового складу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, описуючи військову картину навколо міста.

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«Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольський район) у напрям Бердянськ/Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту «негативного наступу» в Херсоні)», – написав він у Telegram.

Також частина військової техніки, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в с. Урзуф, було перекинуто на Мангуш та включено до складу колон, сформованих в Маріуполі/Агробазі.

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«Частина військової сили – жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру – переміщена з с. Урзуф дорогою понад морем в бік Бердянська», – розповів Андрющенко.

За його словами, додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі «Кам’янських дач» під прикриттям великої кількості цивільних громадян.