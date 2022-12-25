Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти перекидають війська до Бердянська та Мелітополя (відео)

glavcom.ua
Окупанти перекидають війська до Бердянська та Мелітополя (відео)
Велика кількість військової техніки рушила у напрямок Бердянськ/Мелітополь
фото: скріншот із відео

Додаткові підрозділи окупаційних військ прибули з Росії

Російські окупанти направляють до Бердянська та Мелітополя велику кількість військової техніки та особового складу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, описуючи військову картину навколо міста.

«Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольський район) у напрям Бердянськ/Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза (знаходились з моменту «негативного наступу» в Херсоні)», – написав він у Telegram.

Також частина військової техніки, включаючи частини тилового забезпечення, що базувались в с. Урзуф, було перекинуто на Мангуш та включено до складу колон, сформованих в Маріуполі/Агробазі.

«Частина військової сили – жива сила на вантажівках з причепленими пушками малого калібру – переміщена з с. Урзуф дорогою понад морем в бік Бердянська», – розповів Андрющенко.

За його словами, додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі «Кам’янських дач» під прикриттям великої кількості цивільних громадян.

Читайте також: За херсонським сценарієм. «Південь» пояснив дії окупантів у Мелітополі
Теги: Маріуполь росія окупанти війна Запорізька область

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти посилили режимні заходи у Василівці
На Запоріжжі окупанти посилюють терор: введено нові заборони для населення
Сьогодні, 08:41
На Луганщині окупанти бояться прильотів
Луганщина: окупанти проводять «анонімне» телефонне опитування
Сьогодні, 09:17
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 10:12

Події в Україні

Окупанти перекидають війська до Бердянська та Мелітополя (відео)
Окупанти перекидають війська до Бердянська та Мелітополя (відео)
Повітряна тривога в Україні тривала майже дві години
Повітряна тривога в Україні тривала майже дві години
Ворожа атака на Херсон та масований обстріл Донеччини: ситуація в регіонах
Ворожа атака на Херсон та масований обстріл Донеччини: ситуація в регіонах
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
В Україні вже ліквідовано 102 тис. окупантів: дані Генштабу
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
Луганщина: окупанти проводять «анонімне» телефонне опитування
Луганщина: окупанти проводять «анонімне» телефонне опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
У Києві пролунали вибухи
15K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
14K
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
12K
Новий логотип Міністерства освіти збурив соцмережі
7531
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
6899
Обстріл Херсона: моторошні кадри з місцевого ринку (відео)

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту