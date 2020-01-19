У Ємені внаслідок ракетного обстрілу військового навчального табору загинули 60 людей



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Атаку здійснили іранські військові із застосуванням балістичних ракет і безпілотників

У Ємені внаслідок ракетного обстрілу військового навчального табору в провінції Маріб загинули 60 військовослужбовців, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державне телебачення Саудівської Аравії.

Повідомляється, що атаку здійснили іранські військові із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

Інцидент стався в казармі для призовників в районі Аль-Мліль.

Прихильники руху «Ансар Аллах» (хусіти) поки не взяли на себе відповідальність за обстріл.

Нагадаємо, у грудні 2019 року під час випускного параду у військовому училищі в єменському місті Ед-Даля стався вибух.

У Ємені п'ятий рік триває збройне протистояння між хусітами і військами підтримуваного Саудівською Аравією президента країни Абд Раббо Мансура Хаді.

Конфлікт призвів до виникнення найбільшої гуманітарної кризи в світі: за даними ООН, понад 24 млн єменців (близько 80% населення країни) потребують допомоги, а число внутрішніх біженців перевищує 3 млн осіб.

25 жовтня стало відомо, що уряд Ємену досяг угоди з сепаратистами з Південного перехідної ради (ЮПС), згідно з яким буде створено уряд, в якому в рівних частках будуть представлені північні і південні провінції країни.