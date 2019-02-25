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    У Єревані горів будинок уряду

    • Розсилка
    У Єревані горів будинок уряду

    Пожежа виникла в одному з кабінетів на останньому поверсі

    У столиці Вірменії в понеділок, 25 лютого, загорілася будівля уряду країни. На місце виїхали шість пожежних машин. Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на МНС країни.

    «Сигнал про пожежу в урядовій будівлі №1 в Єревані надійшов о 09.03 (07.03 за Києвом). Загорянню дано другий рівень складності. На місце події направлено шість пожежних машин», - йдеться в повідомленні.

    Трохи пізніше з МНС країни повідомили, що пожежа була погашена о 09:20 за місцевим часом. Вона виникла в одному з кабінетів на останньому поверсі

    Відзначається, що згоріли офісні меблі, папір та кабель. Внаслідок пожежі постраждалих немає.

    Нагадаємо, в суботу 23 лютого у Москві горіла консерваторіяімені Чайковського. «У будівлі, законсервованому під реконструкцію, сталося коротке замикання. Пожежа вже загасили. Інцидент не вплине на роботу консерваторії. Скасування концертів не буде», - повідомили в прес-службі Мінкульту РФ.

    За даними МНС РФ, займання сталося в прибудові на третьому поверсі чотириповерхового адміністративного будинку. До моменту прибуття пожежних на третьому поверсі було відкрите горіння, йшов густий чорний дим.

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