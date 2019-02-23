У Москві горіла консерваторія імені Чайковського



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У Москві 23 лютого горіла консерваторія

Російський Мінкульт не збирається скасовувати заплановані концерти у консерваторії через пожежу

У Москві вранці, 23 лютого, спалахнула пожежа в будівлі Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського. Про це повідомляє ТАСС.

«Пожежа сталася в будівлі консерваторії в Середньому Кисловском провулку, будинок 4. Відкритим полум'ям горить третій поверх», - повідомив співрозмовник агентства.

За даними джерела, будинок перебував на реконструкції. У будинку, що загорівся, розташований факультет симфонічного та хорового диригування. Також, в екстрених службах повідомили, що до ліквідації пожежі залучили близько 30 пожежних розрахунків. Пожежі було присвоєно другий ранг складності з п'яти можливих.

Наразі російські ЗМІ повідомляють, що пожежу вже ліквідовано. І, як заявили у російському Мінкульті, це не вплине на роботу установи, скасування запланованих концертів не буде.

«У будівлі, законсервованому під реконструкцію, сталося коротке замикання. Пожежа вже загасили. Інцидент не вплине на роботу консерваторії. Скасування концертів не буде», - повідомили в прес-службі.

За даними МНС РФ, займання сталося в прибудові на третьому поверсі чотириповерхового адміністративного будинку. До моменту прибуття пожежних на третьому поверсі було відкрите горіння, йшов густий чорний дим.