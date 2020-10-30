У Європарламенті закликають Україну діяти всупереч рішенню Конституційного суду

Європарламентарі зазначають, що цінують прагнення України до поглиблення співпраці й інтеграції з ЄС, але допомога Євросоюзу та поглиблення співпраці не є безумовними

Парламентарі зазначають, що надзвичайно стурбовані рішенням Конституційного суду, тому що воно створило «правову яму» в ключовому законодавстві щодо антикорупційної реформи

Група депутатів Європарламенту звернулися до України із закликом відновити функції Національного агентства із запобігання та протидії корупції (НАЗК) всупереч рішенню Конституційного суду. Про це йдеться в офіційній заяві європарламентарів.

Парламентарі зазначають, що надзвичайно стурбовані рішенням Конституційного суду, тому що воно створило «правову яму» в ключовому законодавстві щодо антикорупційної реформи.

«Ми закликаємо український уряд та законодавчий орган якнайшвидше заповнити юридичну порожнечу, що виникла внаслідок рішення КС та швидко відновити повністю функціонуючу, ефективну та комплексну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією – включно із судовою гілкою, але в той же час повністю зберегти незалежність останньої від виконавчої та законодавчої гілок влади.

У цьому контексті ми наголошуємо, що повноцінно наділене повноваженнями НАЗК відіграє ключову роль, і рішення Конституційного суду не має використовуватися як привід для того, щоб послабити чи звести до другорядної його роль», – йдеться у заяві.

Це принципово суперечить рішенню КС, у якому суд постановляє, що НАЗК має бути позбавлене функцій контролю над судовою гілкою влади. Для порівняння, наводимо фрагмент рішення:

«Конституційний суд України констатує, що Національне агентство з питань запобігання корупції як орган виконавчої влади здійснює контроль над конституційно закріпленими інституціями, якими є суди та Конституційний суд України.

Враховуючи це, Конституційний суд України доходить висновку про неконституційність ...повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції в частині контрольних функцій (контролю) виконавчої влади над судовою гілкою влади».

Європарламентарі зазначають, що цінують прагнення України до поглиблення співпраці й інтеграції з ЄС, але допомога Євросоюзу та поглиблення співпраці не є безумовними.

«Україна має продемонструвати сталу відданість проведенню реформ і дотримання принципам ЄС. Будь яких кроків назад, особливо у такій чутливій та важливій сфері як боротьба з корупцією, потрібно уникати. Тому ми вітаємо першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання. Ми також віримо нашим колегам у Верховній Раді, які вже багато разів доводили політичну волю непохитно продовжувати втілювати антикорупційнмй порядок денний», – йдеться у заяві європарламентарів.

Як повідомлялося, голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Також Конституційний суд пояснив рішення скасувати е-декларації: Не зазіхайте на незалежність судової влади.

Нагадаємо, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.