Голова Конституційного суду не збирається йти у відставку

На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити, - Олександр Тупицький

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що не збирається подавати у відставку на вимогу тої чи іншої особи. Про це він заявив на брифінгу 30 жовтня.

«Якщо буде такий ультиматум, то я вас запрошу на обговорення з таким питанням і судді Конституційного суду сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю чи порушую я присягу? А на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити», – сказав Тупицький.

Він також додав, що наразі не чув вимоги про відставку.

За словами Тупицького, якщо така вимога буде, то вона має бути мотивована, щоб він сам розумів, і щоб Конституційний суд розумів, що проблема саме в ньому.

«У такому випадку, питання вирішуватимуть «об’єктивно на спеціальному засіданні КС», – наголосив голова Конституційного суду.

Як повідомлялося, голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Також Конституційний суд пояснив рішення скасувати е-декларації: Не зазіхайте на незалежність судової влади.

Нагадаємо, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.