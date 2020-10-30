Голова Конституційного суду не збирається йти у відставку
На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити, - Олександр Тупицький
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що не збирається подавати у відставку на вимогу тої чи іншої особи. Про це він заявив на брифінгу 30 жовтня.
«Якщо буде такий ультиматум, то я вас запрошу на обговорення з таким питанням і судді Конституційного суду сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю чи порушую я присягу? А на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити», – сказав Тупицький.
Він також додав, що наразі не чув вимоги про відставку.
За словами Тупицького, якщо така вимога буде, то вона має бути мотивована, щоб він сам розумів, і щоб Конституційний суд розумів, що проблема саме в ньому.
«У такому випадку, питання вирішуватимуть «об’єктивно на спеціальному засіданні КС», – наголосив голова Конституційного суду.
Як повідомлялося, голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.
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