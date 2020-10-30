Конституційний суд пояснив рішення скасувати е-декларації: Не зазіхайте на незалежність судової влади

Судді запевнили, що підтримують антикорупційну реформу, але таку, яка забезпечить дотримання принципу верховенства права

Конституційний суд вважає, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

У заяві Конституційного суду йдеться, що антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства.

«Проте як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності», — говориться в заяві.

Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів.

Виходячи з цього судді вважають, що до відповідальності за умисне неподання декларації може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку.

Судді вважають, що зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та передбачуваність закону.

У Конституційному суді додали, що законодавцем має бути запроваджено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність та співмірність.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.



