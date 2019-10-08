У «Європейській Солідарності» прокоментували «анонс» Портнова про арешт Пашинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов заявив, що на Порошенка чекає така сама доля, що і на Пашинського Фото: Уніан

Партія «Європейська Солідарність» вважає, що влада стала на помилковий шлях, прикриваючи провали у зовнішній політиці «серіалом з посадками»

«Анонсування» рішення Печерського суду щодо взяття під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського від соратника Януковича Андрія Портнова прямо вказують на його політичну вмотивованість. «Це свідчить, що воно не має нічого спільного з європейськими підходами до правосуддя, а є, натомість, спробою впровадити «російський стиль» в українській політиці», - йдеться у заяві партії «Європейська Солідарність».

Політсила заявила, що засуджує політично вмотивоване рішення влади та вимагає від неї професійної патріотичної позиції у захисті національних інтересів, а не дешевих шоу, які нищать шанси України на європейське майбутнє.

«Партія «Європейська Солідарність» вважає, що влада стала на помилковий шлях, прикриваючи провали у зовнішній політиці «серіалом з посадками», попередньо анонсованих і зрежисованих поплічниками Януковича», - повідомили у «ЄС».

Також у політсилі вважають, що утримання під вартою за побутову справу колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який не переховувався від правосуддя і не намагався впливати на перебіг слідства, є очевидно надмірним заходом.

«Рішення суду не має належної мотивації та прямо суперечить Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Єдиною мотивацією, влади, яка інспірувала арешт Пашинського є демонстрація сумнівних «успіхів» по боротьбі з колишньою владою, які мають на меті зменшити суспільний інтерес до очевидного провалу у зовнішній політиці України, який сьогодні викликає справедливе обурення громадян України», - заявили в «Європейській Солідарності».

Зазначимо, що раніше Портнов пообіцяв, що на Порошенка чекає та ж доля, що і на Пашинського та розмістив про це допис у соцмережах:

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Як відомо, прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.