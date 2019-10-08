Арешт Пашинського є початком політичних репресій, — нардеп



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Сергій Пашинський на суді, Київ, 7 жовтня 2019 року

Нова влада здійснює тиск на політичних опонентів, зазначила Фріз

Арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського - це політична репресія нової влади.

Про це в ток-шоу на телеканалі «Прямий» заявила народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз.

«З моєї точки зору, це суто політична розправа – розправа з опонентами. Тим більше, що одразу ми маємо коментар пана Андрія Портнова, який у такий спосіб намагається послати звістку Петру Порошенку: що, дивіться, наступний ви, і те саме… Тобто це є спроба не лише політичної розправи конкретно з паном Пашинським, а ще й тиск на інших політичних опонентів. Це політична репресія, яку використовує нова влада, яка дозволяє таким, як Андрій Портнов, фактично через інформаційні джерела керувати і хизуватися з того, що він керує процесами як в ДБР, так і в судах», - сказала Фріз.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Як відомо, прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.