Адвокат Пашинського заявив про загрозу життю його підзахисного в СІЗО



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Сергій Пашинський на суді, Київ, 7 жовтня 2019 року Фото: Радіо Свобода

Адвокат буде оскаржувати рішення про арешт Пашинського, яке він вважає «абсолютно незаконним»

Адвокат колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого суд узяв під арешт, заявив про загрозу життю його підзахисного у слідчому ізоляторі.

Як заявив адвокат Андрій Федур, застосування безальтернативного арешту зроблено з метою «забезпечити фізичне знищення мого підзахисного в Лук’янівському СІЗО» в Києві.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

«Планується його фізичне знищення як одного з п’яти ворогів країни-окупанта», – додав Федур, згадуючи заяви російського політолога і депутата Держдуми Сергія Маркова, який назвав Пашинського серед п’яти найбільших українських «воєнних злочинців», а також спогади про те, що саме Пашинський став навесні 2014 року одним із ініціаторів активного опору українських силових структур російським гібридним силам на Донбасі з застосуванням проти них бойової зброї.

Адвокат повідомив, що вже офіційно звернувся до органу досудового розслідування щодо негайного гарантування заходів безпеки, бо, за його словами, «є реальна загроза життю мого підзахисного».

За словами Федура, він буде оскаржувати рішення про арешт, яке він вважає «абсолютно незаконним».

Як відомо, прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело: Радіо Свобода