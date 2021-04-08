У Європі тривають наймасштабніші навчання Defender Europe, в яких беруть участь 26 країн

У навчаннях задіяно понад 28 тисяч військових

Масштабні військові навчання під керівництвом США та НАТО Defender Europe-21 тривають по всій Європі й триватимуть до червня. Про це повідомило посольство США та Місія США у НАТО на сторінках у твітері.

«Військові навчання Defender Europe-21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня, – йдеться в повідомленні.

У навчаннях братимуть участь понад 28 000 військових з 26 країн. Тренування пройдуть на понад 30 полігонах у десятці країн Європи.

#ICYMI Військові навчання #DefenderEurope21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня. 28 000+ багатонаціональних сил з 26 країн @NATO та країн-партнерів проведуть навчальні операції в десятці країн по всій #Європі. Детальніше: https://t.co/GKnOI2ctFD https://t.co/NCdXwjVdvT — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 6, 2021

Цьогорічна програма Defender Europe-21 включатиме значну участь ВПС США та ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної та протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США та нещодавно відновлений V корпус.

Навчання проходитимуть на ключових наземних та морських шляхах, що з’єднують Європу, Азію та Африку.

Повідомляється, що у квітні підрозділи, які беруть участь у навчаннях, збиратимуть армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.

Основна частина навчальних заходів відбудеться у травні. Завершиться Defender Europe-21 у червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.

На початку – в середині травня відпрацюють повітряно-десантні операції в Естонії, Болгарії та Румунії (у навчаннях братиме участь понад 7000 військовослужбовців з 11 країн);

В середині травня – на початку червня понад 5000 військовослужбовців з 8 країн розподіляться на 31 полігоні у 12 різних країнах для проведення навчань з вогневої підготовки. Також відбудеться спільна логістична операція на суші.

У цей же час понад 13 000 військовослужбовців з 19 країн будуть проводити вогневі, протиповітряні та протиракетні оборонні операції, а також відпрацюють широкомасштабну медичну евакуацію.

У червні приблизно 2000 військових відпрацюють керівництво багатонаціональними сухопутними військами в спільних та комбінованих навчальних умовах, підтримуючи при цьому реальні операції у 104 країнах на двох континентах.

В середині травня – на початку червня Африканське Командування Збройних сил США проведе навчання за участю 5000 військовослужбовців з приблизно 24 країн з медичної готовності, бойової стрільби, а також навчання повітряних, морських і передових командних пунктів. Навчання проходитиме переважно в Марокко.

Як відомо, Україна візьме участь у семи військових навчаннях НАТО у 2021 році. Серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний Альянс запросив Україну, – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.