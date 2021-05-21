У кабінеті голови закарпатської громади прапор Румунії посідає центральне місце (фото)

У День вишиванки голова Солотвинської тергромади показав свій кабінет, де стоїть прапор сусідньої держави

У кабінеті голови Солотвинської громади Василя Йовдія ( Закарпатська область – ред.) центральне місце займає румунський прапор. Державний стяг України теж є, але збоку.

Світлину з кабінету голови Солотвинської тергромади опублікувало видання «Мукачево.нет» з посиланням на Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

20 травня, у День вишиванки, в адмінбудівлі Солотвинської селищної ради проводили правоосвітній захід, тоді й було зроблено це фото. Зазначимо, що делегації Румунії цього дня до селища не заїжджали, тобто можна припустити, що прапор сусідньої держави місцевий керівник тримає у кабінеті завжди.

До слова, кілька років тому ексголова Тячівської РДА Василь Йовдій потрапив у скандал через елітне авто. Колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у 2015 році заявив, що Йовдій придбав Maserati Quattroporte чорного кольору з об’ємом двигуна 4,2 літра за 200 тисяч доларів та приховував цей факт від громадськості. Йовдій назвав заяви Москаля «відвертою брехнею». Як уточнив тоді Йовдій, вказана Москалем машина, 2007 року випуску, подарована його невістці її батьками та коштує не «брехливих» 200 тисяч доларів, а в десятки разів менше.