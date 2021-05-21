Посол Португалії потрапив у скандал через блокування заяви про кримських татар

Посол Португалії Антоніу Вашку Алвеш Машаду працює в Україні з травня 2020 року

Посол Португалії Антоніу Вашку Алвеш Машаду працює в Україні з травня 2020 року

МЗС викликало португальського дипломата для бесіди

Міністерство закордонних справ викликало посла Португалії через появу в ЗМІ інформації про блокування Португалією згадки про річницю депортації кримських татар у заяві Європейського Союзу в ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«20 травня посол Португалії в Україні Антоніу Машаду був запрошений до Міністерства закордонних справ України з метою обговорення позиції Португалії у контексті підготовки заяви Євросоюзу в ОБСЄ з питання порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

Перша заступниця міністра Еміне Джапарова детально поінформувала посла про депортацію радянською владою татар із Криму у 1944 році та наголосила, що сьогодні російська окупаційна адміністрація в найгірших традиціях Радянського Союзу продовжує репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму, вдаючись до безпрецедентних порушень прав людини.

«Перша заступниця висловила сподівання, що Португалія як нині головуюча в ЄС держава і надалі залишатиметься свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом як спільнотою цінностей і демократії жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини», – наголосили в МЗС.

Джапарова зазначила, що ЄС у своїх виступах в рамках ОБСЄ виступає як надійний партнер України та подякувала всім іноземним партнерам, які озвучили заяви з нагоди роковин депортації кримськотатарського народу з Криму.

«Переконана, що, будуючи краще майбутнє, засноване на спільних цінностях демократії, свободи, людської гідності, верховенства права і поваги до прав людини, ми не повинні забувати важливих уроків минулого, зокрема таких, як депортація кримських татар, здійснена сталінським режимом 77 років тому», – підкреслила вона.

У відповідь посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та відзначив важливість поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв.

Раніше журналіст «Радіо Свобода» Рікард Рікард Йозвяк повідомив, що Португалія заблокувала згадку про річницю геноциду кримських татар у заяві ЄС в ОБСЄ.

Yesterday #Portugal blocked a reference to the 77th anniversary of the deportation of Crimean Tatars in a statement on #Crimea to be issued by the EU at OSCE. Previous statements have always mentioned the events of 18-20 May 1944. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 20, 2021

«Португалія заблокувала згадку про річницю депортації у заяві по Криму від ЄС в ОБСЄ. У попередніх заявах завжди згадували події 18-20 травня 1944», – написав він у Twitter.

Невдовзі на це відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, висловивши жаль через вилучення згадки із тексту заяви.

«Висловлюємо жаль у зв'язку з прикрою розбіжністю, яка сталася при підготовці вищезгаданої заяви ЄС та закликаємо всі держави-члени ЄС слідувати резолюції Європейського парламенту від 19 вересня 2019 «Про важливість збереження історичної пам'яті для майбутнього Європи», згідно з якою підлягають категоричному засудженню «акти агресії, злочини проти людства та масові порушення прав людини, скоєні нацистським, комуністичним і іншими тоталітарними режимами», – написав він.

Він нагадав, що у заяві Меджлісу кримськотатарського народі від 18 травня 2021 року щодо 77-х роковин геноциду кримськотатарського народу, говориться, що «в умовах російської окупації Криму, коли над його корінним народом, як і 77 років тому, нависла загроза знищення, лише об'єднанням зусиль України і міжнародного співтовариства по деокупації Криму можна відвести нову біду від кримськотатарського народу і уникнути повторення геноциду 1944 року».

Чубаров наголосив, що у попередніх заявах ЄС, які ухвалювались напередодні 18 травня, завжди згадувались трагічні події 18-20 травня 1944 року.