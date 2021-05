Посол Португалії потрапив у скандал через блокування заяви про кримських татар

Міністерство закордонних справ викликало посла Португалії через появу в ЗМІ інформації про блокування Португалією згадки про річницю депортації кримських татар у заяві Європейського Союзу в ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«20 травня посол Португалії в Україні Антоніу Машаду був запрошений до Міністерства закордонних справ України з метою обговорення позиції Португалії у контексті підготовки заяви Євросоюзу в ОБСЄ з питання порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

Перша заступниця міністра Еміне Джапарова детально поінформувала посла про депортацію радянською владою татар із Криму у 1944 році та наголосила, що сьогодні російська окупаційна адміністрація в найгірших традиціях Радянського Союзу продовжує репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму, вдаючись до безпрецедентних порушень прав людини.

«Перша заступниця висловила сподівання, що Португалія як нині головуюча в ЄС держава і надалі залишатиметься свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом як спільнотою цінностей і демократії жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини», – наголосили в МЗС.

Джапарова зазначила, що ЄС у своїх виступах в рамках ОБСЄ виступає як надійний партнер України та подякувала всім іноземним партнерам, які озвучили заяви з нагоди роковин депортації кримськотатарського народу з Криму.

«Переконана, що, будуючи краще майбутнє, засноване на спільних цінностях демократії, свободи, людської гідності, верховенства права і поваги до прав людини, ми не повинні забувати важливих уроків минулого, зокрема таких, як депортація кримських татар, здійснена сталінським режимом 77 років тому», – підкреслила вона.

У відповідь посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та відзначив важливість поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв.

Раніше журналіст «Радіо Свобода» Рікард Рікард Йозвяк повідомив, що Португалія заблокувала згадку про річницю геноциду кримських татар у заяві ЄС в ОБСЄ.

Yesterday #Portugal blocked a reference to the 77th anniversary of the deportation of Crimean Tatars in a statement on #Crimea to be issued by the EU at OSCE. Previous statements have always mentioned the events of 18-20 May 1944. #Ukraine