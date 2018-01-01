У Кабміні хочуть зобов'язати всіх суб'єктів господарювання встановити платіжні термінали

Окремих суб’єктів господарювання можуть зобов'язати здійснювати розрахунки виключно у безготівковій формі

У Кабінеті міністрів України пропонують зобов'язати всіх суб'єктів господарювання встановити платіжні термінали. Про це свідчить відповідний проект постанови уряду, розміщений на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Так, у Кабміні розробили проект постанови «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання



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Окремих суб’єктів господарювання можуть зобов'язати здійснювати розрахунки виключно у безготівковій формі

У Кабінеті міністрів України пропонують зобов'язати всіх суб'єктів господарювання встановити платіжні термінали.

Про це свідчить відповідний проект постанови уряду, розміщений на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Так, у Кабміні розробили проект постанови «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)» .

«Установити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом (суб’єкти господарювання), зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів» , - йдеться у документі.

Як зазначається, відповідну норму для платників податку на загальній системі оподаткування, а також суб’єктів господарювання (платників єдиного податку четвертої групи) пропонується запровадити до 1 липня 2018 року.