У Канаді назвали президентські вибори в Україні прикладом протистояння пропаганді
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Розсилка
Очільник канадської спостережної місії наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично
Перший тур президентських виборів в Україні може дати Канаді гарний приклад протистояння пропаганді.
Таку думку в інтерв'ю Тhe National Post висловив колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, який очолював канадську спостережну місію на виборах в Україні.
«Канадцям варто засвоїти певні уроки. Україна перебуває на передовій і є сигнали, що будь-які вибори, у тому числі наші через шість місяців, можуть бути видозмінені або стикнутися з перешкодами, або ж у їх проведенні можуть бути створені проблеми у плані дезінформації, якщо не бути дуже обачними», - сказав Аксворсі.
За його словами, неможливо точно передбачити розвиток подій під час виборів у Канаді, але слід визнати, що країна вразлива до сторонніх впливів.
При цьому Аксворсі наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
«Усупереч можливому російському втручанню, конфлікту на Сході тощо, вони працювали дуже ефективно і порушень було небагато», - зазначив екс-міністр.
За його словами, певні недоліки під час виборів були зафіксовані, «але на кінцевий результат не впливу не було».
Як відомо, чергові парламентські вибори мають відбутись у Канаді 21 жовтня.
Напередодні міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада готується дати відсіч втручанню Росії під час парламентських виборів.
Джерело: Укрінформ