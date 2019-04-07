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    У Канаді назвали президентські вибори в Україні прикладом протистояння пропаганді

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    Прапори Канади та України - У Канаді назвали президентські вибори в Україні прикладом протистояння пропаганді
    Прапори Канади та України

    Очільник канадської спостережної місії наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично

    Перший тур президентських виборів в Україні може дати Канаді гарний приклад протистояння пропаганді.

    Таку думку в інтерв'ю Тhe National Post висловив колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, який очолював канадську спостережну місію на виборах в Україні.

    «Канадцям варто засвоїти певні уроки. Україна перебуває на передовій і є сигнали, що будь-які вибори, у тому числі наші через шість місяців, можуть бути видозмінені або стикнутися з перешкодами, або ж у їх проведенні можуть бути створені проблеми у плані дезінформації, якщо не бути дуже обачними», - сказав Аксворсі.

    За його словами, неможливо точно передбачити розвиток подій під час виборів у Канаді, але слід визнати, що країна вразлива до сторонніх впливів.

    При цьому Аксворсі наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично.

    Вибори Президента України 2019
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      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
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      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
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      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
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      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
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    «Усупереч можливому російському втручанню, конфлікту на Сході тощо, вони працювали дуже ефективно і порушень було небагато», - зазначив екс-міністр.

    За його словами, певні недоліки під час виборів були зафіксовані, «але на кінцевий результат не впливу не було».

    Як відомо, чергові парламентські вибори мають відбутись у Канаді 21 жовтня.

    Напередодні міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада готується дати відсіч втручанню Росії під час парламентських виборів.

    Джерело: Укрінформ

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