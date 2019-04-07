У Канаді назвали президентські вибори в Україні прикладом протистояння пропаганді



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Очільник канадської спостережної місії наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично

Перший тур президентських виборів в Україні може дати Канаді гарний приклад протистояння пропаганді.

Таку думку в інтерв'ю Тhe National Post висловив колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, який очолював канадську спостережну місію на виборах в Україні.

«Канадцям варто засвоїти певні уроки. Україна перебуває на передовій і є сигнали, що будь-які вибори, у тому числі наші через шість місяців, можуть бути видозмінені або стикнутися з перешкодами, або ж у їх проведенні можуть бути створені проблеми у плані дезінформації, якщо не бути дуже обачними», - сказав Аксворсі.

За його словами, неможливо точно передбачити розвиток подій під час виборів у Канаді, але слід визнати, що країна вразлива до сторонніх впливів.

При цьому Аксворсі наголосив, що вибори в Україні були проведені дуже професійно та демократично.

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«Усупереч можливому російському втручанню, конфлікту на Сході тощо, вони працювали дуже ефективно і порушень було небагато», - зазначив екс-міністр.

За його словами, певні недоліки під час виборів були зафіксовані, «але на кінцевий результат не впливу не було».

Як відомо, чергові парламентські вибори мають відбутись у Канаді 21 жовтня.

Напередодні міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада готується дати відсіч втручанню Росії під час парламентських виборів.

Джерело: Укрінформ