У Канаді вимагали звільнення українських політв’язнів
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Розсилка
Організувала акцію Асоціація кримських татар Канади
Біля будівлі Генконсульства Росії в Торонто пройшов мітинг на підтримку українських політичних бранців Кремля.
Організувала акцію Асоціація кримських татар Канади.
Кілька десятків учасників протестного заходу надягли маски з обличчями політв'язнів і військовополонених та вимагали їх звільнення й повернення окупованого Криму до складу України.
Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначають день народження. Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.
Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.
У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.
Джерело: Укрінформ