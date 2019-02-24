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    У Канаді вимагали звільнення українських політв’язнів

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    У Канаді вимагали звільнення українських політв’язнів

    Організувала акцію Асоціація кримських татар Канади

    Біля будівлі Генконсульства Росії в Торонто пройшов мітинг на підтримку українських політичних бранців Кремля.

    Організувала акцію Асоціація кримських татар Канади.

    Кілька десятків учасників протестного заходу надягли маски з обличчями політв'язнів і військовополонених та вимагали їх звільнення й повернення окупованого Криму до складу України.

    До протесту приєднався також депутат парламенту провінції Онтаріо Іван Бейкер, який звернувся до учасників зі словами підтримки.

    Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначають день народження. Активістові Балуху сьогодні виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.

    Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.

    У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.

    Джерело: Укрінформ

    Торонто політв’язні
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