У Канаді вимагали звільнення українських політв’язнів

Організувала акцію Асоціація кримських татар Канади

Біля будівлі Генконсульства Росії в Торонто пройшов мітинг на підтримку українських політичних бранців Кремля.

Організувала акцію Асоціація кримських татар Канади.

Кілька десятків учасників протестного заходу надягли маски з обличчями політв'язнів і військовополонених та вимагали їх звільнення й повернення окупованого Криму до складу України.

До протесту приєднався також депутат парламенту провінції Онтаріо Іван Бейкер, який звернувся до учасників зі словами підтримки.