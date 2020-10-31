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    Події в Україні

    Прогноз погоди: в останній день жовтня в Україні дощитиме

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    <p>У Києві 31 жовтня часом невеликий дощ, повітря прогріється максимум до 10&deg;</p> - Прогноз погоди: в останній день жовтня в Україні дощитиме

    У Києві 31 жовтня часом невеликий дощ, повітря прогріється максимум до 10°

    У Карпатах сьогодні очікується дощ та мокрий сніг, температура протягом доби близько 0°

    В Україні у суботу, 31 жовтня, очікується дощова погода, температура вдень становитиме 6-11° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «31 жовтня хмарно. Часом помірні, на заході та півночі країни невеликі дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с». Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів до 11°; вдень 6-11°, у південно-східній частині до 14°», – зазначається у повідомленні.

    У Карпатах сьогодні очікується дощ та мокрий сніг, температура протягом доби близько 0°.

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    У Києві в останній день жовтня часом невеликий дощ, вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 6-8°, вдень 8-10°.

    Раніше повідомлялося, що на вихідних у більшості областей України очікуються дощі.

    До слова, коронавірус знизив точність прогнозів погоди.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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