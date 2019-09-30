У Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку: що відомо



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Імовірно, дівчина загинула від удару струмом

У ніч на 28 вересня в Алма-Атинській області Казахстану померла 14-річна дівчинка після того, як залишила смартфон заряджатися біля ліжка.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу обласного департаменту поліції, є припущення, що смерть наступила через удар струмом від телефону,

Уточнюється, що подія трапилася в селі Бестобе. Батьки підлітка повідомили в поліцію, що вона померла вночі.

«Даний факт зареєстровано як нещасний випадок. Ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено. Імовірно, вона загинула від удару струмом. Ведеться перевірка», – уточнили в поліції.

Уточнюється, що подію зафіксовано в правоохоронних органах, як нещасний випадок.

Призначено експертизу.

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