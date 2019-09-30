  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку: що відомо

    • Розсилка
    У Казахстані 14-річна дівчинка померла через смартфон у ліжку: що відомо

    Імовірно, дівчина загинула від удару струмом

    У ніч на 28 вересня в Алма-Атинській області Казахстану померла 14-річна дівчинка після того, як залишила смартфон заряджатися біля ліжка.

    Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу обласного департаменту поліції, є припущення, що смерть наступила через удар струмом від телефону,

    Уточнюється, що подія трапилася в селі Бестобе. Батьки підлітка повідомили в поліцію, що вона померла вночі.

    «Даний факт зареєстровано як нещасний випадок. Ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено. Імовірно, вона загинула від удару струмом. Ведеться перевірка», – уточнили в поліції.

    Уточнюється, що подію зафіксовано в правоохоронних органах, як нещасний випадок.

    Призначено експертизу.

    Нагадаємо, 10 вересня компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.

    Читайте також
    селфі Казахстан смерть батьки смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ