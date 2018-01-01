У Казахстані через пожежу в автобусі загинули 52 людини

П'ятеро людей змогли вибратися з палаючого автобуса самостійно

У Казахстані згорів пасажирський автобус, загинули 52 людини, повідомляє NUR.KZ. Про причини займання не повідомляється. Загоряння сталося в автобусі на трасі Самара - Шимкент в Актюбінській області, в 10 км від селища Калибай. «17 січня 10:30 на трасі сталося загоряння пасажирського автобуса марки «Ікарус», 52 людини