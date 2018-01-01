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    У Казахстані через пожежу в автобусі загинули 52 людини

    П'ятеро людей змогли вибратися з палаючого автобуса самостійно
    У Казахстані згорів пасажирський автобус, загинули 52 людини, повідомляє NUR.KZ. Про причини займання не повідомляється. Загоряння сталося в автобусі на трасі Самара - Шимкент в Актюбінській області, в 10 км від селища Калибай. «17 січня 10:30 на трасі сталося загоряння пасажирського автобуса марки «Ікарус», 52 людини
    • Сьогодні, 09:07
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    П'ятеро людей змогли вибратися з палаючого автобуса самостійно

    У Казахстані згорів пасажирський автобус, загинули 52 людини, повідомляє NUR.KZ. Про причини займання не повідомляється.

    Загоряння сталося в автобусі на трасі Самара - Шимкент в Актюбінській області, в 10 км від селища Калибай.

    «17 січня 10:30 на трасі сталося загоряння пасажирського автобуса марки «Ікарус», 52 людини загинули, ще 5 постраждали. Всі громадяни Узбекистану», - повідомили в прес-службі обласного департаменту з надзвичайних ситуацій.

    «П'ятеро людей змогли вибратися з автобуса самостійно», - додали у прес-службі.

    На місці пожежі працювали рятувальники, співробітники поліції, акімату, психологи.

    Також було організовано оперативний штаб під керівництвом акімату області. Розгорнуто гарячу лінію.

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