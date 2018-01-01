Казахстан: як виглядають справжні рішучі реформи

Це набагато більше схоже на рішучі реформи, ніж те, що сьогодні відбувається в Україні

Мовою оригіналу Не думал, что буду когда-то приводить в пример Казахстан, но сегодня даже это государство может послужить примером для Украины. Там осмелились воплотить в жизнь то, о чем у нас когда-то лишь рассуждали. В Казахстане теперь будет работать международный экономический суд с судьями-британцами. По-настоящему независимый от местных

Реформи у Казахстані

Це набагато більше схоже на рішучі реформи, ніж те, що сьогодні відбувається в Україні

Мовою оригіналу

Не думал, что буду когда-то приводить в пример Казахстан, но сегодня даже это государство может послужить примером для Украины. Там осмелились воплотить в жизнь то, о чем у нас когда-то лишь рассуждали. В Казахстане теперь будет работать международный экономический суд с судьями-британцами. По-настоящему независимый от местных политиков и олигархов.

Сообщается, что судьи будут приезжать в Казахстан 5 раз в год. Судя по всему, выбрали действительно хорошую команду из лучших британских специалистов.

Работы по созданию независимого международного суда идут в Казахстане уже несколько лет. Это часть ранее принятой в Казахстане программы реформ. Предполагается, что в будущем помимо иностранных специалистов в суде также будут работать и местные кадры. Чтобы работать судьей в сфере английского права нужен опыт в 10-20 лет, которого в Казахстане ни у кого нет, поэтому поначалу решили звать специалистов из других государств, но потом подтянут и своих.

«Мы являемся частью программы «100 шагов навстречу пяти институциональным реформам». И в частности шаг 71-ый говорит о том, что нужно создать независимый суд на базе английского общего права с привлечением судей — иностранцев. Как вы понимаете, для того, чтобы работать судьей в сфере английского права, нужен опыт — 10, 20, 30 лет. Таких людей в Казахстане сразу сложно найти, поэтому первые 5-10 лет мы активно будем привлекать судей с работой в ведущих юрисдикциях английского общего права. Это Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай, Абу-Даби, Катар, США», — рассказывает управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

Возглавил международный суд в Астане Кеннет Вульф. Ему 85 лет, он бывший верховный судья, председатель судов Англии и Уэльса, реформатор гражданского судопроизводства. Один из столпов современной судебной системы Великобритании.

Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, где действуют сразу две правовые системы — романо-германская и английское право. Суд создан для гражданских и коммерческих споров.

Вот сюжет на местном ТВ:

Такие же суды действуют в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. Казахи мечтают сделать из Астаны главный финансовый хаб в Центральной Азии, поэтому добились создания аналогичного суда и у себя. Теперь местным бизнесменам уже не нужно будет ездить на суды в Лондон — споры можно будет решать в своей стране. Власти Казахстана уверены, что теперь имидж государства существенно улучшится, кроме того существенно вырастет его инвестиционная привлекательность.

Как по мне, это гораздо больше похоже на решительные реформы, чем то, что сегодня происходит в Украине.

Джерело: блог Дениса Казанського

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