Назарбаєв показав приклад Україні: впровадження англійського права в судах

Чи не поганий приклад Казахстану?

Мовою оригіналу Казахстан сделал часть своей территории местом применения английского права. Потерял, так сказать, частичку суверенитета. И это прекрасная идея. И не важно, что как говорят некоторые, почему это украинцы выгоняют одного тирана, но лайкают поступки другого. Тиран или не тиран Назарбаев – это дело сугубо личное, казахстанское.

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Чи не поганий приклад Казахстану?

Мовою оригіналу

Казахстан сделал часть своей территории местом применения английского права. Потерял, так сказать, частичку суверенитета. И это прекрасная идея. И не важно, что как говорят некоторые, почему это украинцы выгоняют одного тирана, но лайкают поступки другого. Тиран или не тиран Назарбаев – это дело сугубо личное, казахстанское. Но вот идеи его крайне важны для Украины. Потому что решают главную проблему постсоветских стран, которая оставляет нас всех одним из беднейших регионов цивилизованного мира. Проблема – отсутствие верховенства права. И приглашение английских судей части решает эту проблему. И станет чудесным сигналом для инвесторов. Говорящим о том, что там безопасно.

Разительный контраст с Украиной, правда? Где инвесторов не больше чем в Казахстане. И к нам они не приходят по той же причине. Они боятся. Боятся потерять то, что вложили. Потому что право частной собственности не священно в нашей стране. И потому что верховенство права у нас – пустой звук. Но при этом украинские депутаты рвут на себе тельняшку, призывая отстаивать «суверенитет», не позволяя иностранцам влиять на судебную систему страны. Депутаты защищают суверенное право на бедность. Украинскую суверенную коррупцию.

Почему депутаты это делают? Потому что они патриоты? Смешно. Депутаты боятся. Боятся, что если под влиянием иностранцев получится создать независимый от этих же депутатов (а заодно и других влиятельных украинцев) суд, они сами смогут оказаться за решеткой. Депутаты уже усложнили себе жизнь, проголосовав за электронные декларации и создав НАБУ. И не хотят увеличивать свои проблемы. Которые могут привести их на скамью подсудимых. Потому что в украинском суде сейчас всегда можно договориться. Потому что судьи понимают, берут и входят в положение. Потому что понимают, что это наши традиции такие, воровать. И взятка, это ведь не всегда взятка, это иногда просто благодарность. И понимают, что нет ничего зазорного, если у тебя миллион долларов и ты живешь в большом доме, будучи при этом государственными служащими, потому что сами живут по-соседству. И депутаты хотят, чтобы их могли судить именно такие, понимающие судьи.

Логично ли желание депутатов? Более чем. Но они прямо противоречит нашим интересам. Интересам граждан Украины. Которые хотят жить в успешной и богатой стране. И для этого остро нуждаются в росте экономики. А для роста экономики нельзя просто напечатать деньги и всем раздать. Для роста необходимы инвестиции. А инвестициям необходимо верховенство права и уверенность, что в стране не будет коррупции. Или, по крайней мере, это коррупция будет минимизирована. И поэтому мы можем с пониманием относится к естественному желанию депутатов и их «посипак» выжить, но должны показать им известный жест, когда они с экранов телевизоров будут искать у нас поддержку в борьбе с правильным процессом формирования антикоррупционного суда. Когда они придут и скажут, что нельзя позволять иностранцам контролировать назначение судей, то в переводе это означает, что они сами хотят контролировать. Или, хотя бы, чтобы «кум контролировал». Когда они не хотят, чтобы «чужие» имели право вето, то это означает, что они хотят видит таких судей в суде, которые точно не прошли бы сито порядочных цивилизованных людей. Потому что это «свои», с которыми можно порешать. Ведь зачем боятся право вето? Это же не выбор человека, а отсев тех, кто точно не имеет право судить. Потому что не могут коррупционеры судить коррупционеров. У них все будут невиновные. Мы увидели это на примере Верховного Суда. Круговая порука позволяла судьям преодолевать протест контролеров единогласно. Это сплочённый коллектив. И сплотила их не любовь к праву и не преданность стране. А другой материал. И когда мы говорим, что инвестициям в стране нужна защита, то мы ведь понимаем, от кого эта защита нужна. Она нужна не для защиты от инопланетян или даже не для защиты от российских солдат. Главная угроза инвестициям – это те самые депутаты, политики и чиновники. И вряд ли мы сможем обезопасить инвестиции и одновременно увидеть удовлетворенные лица наших политиков. Потому что им тут радоваться нечему. Они и есть проблема. И только потому, что пока наше общество не может само решить эту проблему, охотно доверяя коррупционерам, нам и нужна помощь извне. Нельзя победить коррупцию под руководством коррупционеров. Когда у них будет их «коррупционный суверенитет».

Мы легко можем представить протест депутатов. Они вышли бы с лозунгами «нет потери суверенитета», «сохраним традицию», «коррупция как основа» и так далее. И это не выглядит дико для страны, где уже протестуют контрабандисты и люди, «забывшие» заплатить налоги, где протестуют против кассовой отчетности. Еще немного, и на площадь под парламентом выйдут копатели янтаря, ведомые Роземблатом. Но это только в том случае, если им реально будут мешать. И у всех этих людей, депутатов, копателей, контрабандистов, у них у всех будут аргументы и логика. Которую общими словами можно назвать «не мы такие, а жизнь такая».

Но именно чтобы изменить «жизнь такую» и был Майдан. Это протест не против правил, а ради появления правил. Это протест людей, которые хотят быть успешны у себя в стране.

Майдан ведь тоже был об этом. О Верховенстве права. И Януковича прогнали именно потому, что он ставил себя и своих «пацанов» выше закона. И как невозможно представить себе Януковича, который создает в Украине финансовый центр под крылом британского права, так и трудно увидеть в этой картине наших депутатов. Потому что у них общие ценности. Которые не совместимы с британским правом. И пока мы поддерживаем их, мы тоже будем не совместимы с успешностью и зажиточностью. Потому что верховенство права и богатство – это аналоги в современном мире. Беда в том, что богатству депутатов это верховенство права как раз угрожает. И они будут за него бороться. И путь Майдана будет пройден до конца не тогда, когда переименуют все улицы, и не тогда, когда сядут все беркутовцы, а тогда, когда в стране будет верховенство права. И если для этого надо делегировать часть суверенитета для скромного права вето при выборе судей антикоррупционного суда, то это приемлемая цена.

Джерело: site.ua

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