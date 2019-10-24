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    У Києві банкіри вкрали понад 20 млн гривень

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    Організатором групи виявився 43-річний заступник голови правління банку та 42-річний і 30-річний посадовці банку - У Києві банкіри вкрали понад 20 млн гривень
    Організатором групи виявився 43-річний заступник голови правління банку та 42-річний і 30-річний посадовці банку
    Фото: Нацбанку

    Посадовці виводили кредитні кошти через підконтрольні товариства з обмеженою відповідальністю, а витрачали гроші банку на власні потреби

    У Києві поліцейські повідомили про підозру чотирьом банкірам, які привласнили понад 20 млн грн, користуючись службовим положенням.

    Посадовці підроблювали документи, уточнює відділ комунікації поліції Київської області.

    Заступник голови правління і посадовець банку організували групу зловмисників. Працівники банку протягом 2015-2017 років були у змові з іншим злочинним угрупуванням і надали кредитні кошти під неіснуючу заставу, нібито на машини для виготовлення пластику.

    Робітник Нацбанку зізнався в наявності заставного майна, а також розповів про його стан і умови зберігання. Він і ще кілька банкірів внесли до офіційних документів хибні відомості.

    Посадовці виводили кредитні кошти через підконтрольні товариства з обмеженою відповідальністю, а витрачали гроші банку на власні потреби.

    Правоохоронці висунули банкірам підозру у правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

    Наразі досудове розслідування триває.

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