У Києві банкіри вкрали понад 20 млн гривень



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Організатором групи виявився 43-річний заступник голови правління банку та 42-річний і 30-річний посадовці банку Фото: Нацбанку

Посадовці виводили кредитні кошти через підконтрольні товариства з обмеженою відповідальністю, а витрачали гроші банку на власні потреби

У Києві поліцейські повідомили про підозру чотирьом банкірам, які привласнили понад 20 млн грн, користуючись службовим положенням.

Посадовці підроблювали документи, уточнює відділ комунікації поліції Київської області.

Заступник голови правління і посадовець банку організували групу зловмисників. Працівники банку протягом 2015-2017 років були у змові з іншим злочинним угрупуванням і надали кредитні кошти під неіснуючу заставу, нібито на машини для виготовлення пластику.

Робітник Нацбанку зізнався в наявності заставного майна, а також розповів про його стан і умови зберігання. Він і ще кілька банкірів внесли до офіційних документів хибні відомості.

Посадовці виводили кредитні кошти через підконтрольні товариства з обмеженою відповідальністю, а витрачали гроші банку на власні потреби.

Правоохоронці висунули банкірам підозру у правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває.