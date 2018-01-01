У «Київстарі» розповіли, які документи у них вилучили під час обшуку

Відомий мобільний оператор нагадав, що активно співпрацює з судовими інстанціями

Податкова поліція під час обшуків 4 січня вилучила у головному офісі Приватного акціонерного товариства «Київстар» оригінали прострочених договорів, укладені попереднім керівництвом компанії. Про це йдеться в офіційному коментарі компанії. «4 січня 2018 року близько 30 співробітників податкової поліції відвідали офіс Київстар з



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Фото: Волинські Новини Київстар

Відомий мобільний оператор нагадав, що активно співпрацює з судовими інстанціями

Податкова поліція під час обшуків 4 січня вилучила у головному офісі Приватного акціонерного товариства «Київстар» оригінали прострочених договорів, укладені попереднім керівництвом компанії. Про це йдеться в офіційному коментарі компанії.

«4 січня 2018 року близько 30 співробітників податкової поліції відвідали офіс Київстар з метою отримати оригінали договорів на постачання послуг, які були укладені ще минулим керівництвом компанії і по яких строк дії давно завершився. Київстар добровільно надав затребувані документи (три договори та близько трьох десятків доповнень до них), що було зафіксовано відповідним протоколом», - йдеться у заяві компанії.

У компанії нагадали, що «Київстар» протягом останніх двох років оскаржує в адміністративному суді Києва акт податкової перевірки, яким компанії донарахована значна сума податків.

«З метою довести свою правову позицію і якнайшвидше завершити цей спір «Київстар» активно співпрацює з судовими інстанціями, надаючи в робочому порядку всі затребувані документи», - додали у компанії.

Раніше речник Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна на своїй сторінці у Facebook написала, що співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС в рамках розслідування кримінального провадження за фактом несплати близько 2,4 млрд грн податків 4 січня проведено обшук за фактичним місцем розташування офісних приміщень ПрАТ «Київстар» з метою знайти і вилучити документи, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні. Президент компанії-мобільного оператора Петро Чернишов повідомив, що в компанію прийшли з постановою Шевченківського райсуду Києва податкові поліцейські.