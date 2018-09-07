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    Економіка та фінанси

    «Укрсиббанк» призупинив обслуговування карт

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    &laquo;Укрсиббанк&raquo;&nbsp; - «Укрсиббанк» призупинив обслуговування карт
    «Укрсиббанк» 

    Причина тимчасових труднощів - виконання банком вимог НБУ і проведення змін карткових рахунків клієнтів

    «Укрсиббанк» у п'ятницю, 7 вересня, поставив на паузу надання низки послуг.

    Про це повідомляється на сайті фінустанови.

    Так, з 17:40 п'ятниці і до полудня суботи будуть відключені можливості поповнення депозитного та накопичувального рахунків, а також не можна в банку буде погасити кредит.

    Також на 35 хвилин - з 23:55 п'ятниці і до 0:30 суботи - буде неможливо зняти готівку з картки і скористатися терміналом.

    Причина тимчасових труднощів - виконання банком вимог НБУ і проведення змін карткових рахунків клієнтів, які користуються певними послугами банку.

    У банку уточнили повний перелік сервісів, якими не можна буде скористатися: активні гроші плюс, євросейф, пакетну пропозицію All Inclusive De Luxe (крім зарплатних карток).

    До слова, СБУ спіймала хакерів, які обкрадали іноземні банки.

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