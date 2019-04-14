У Києві біля власного будинку зґвалтували дівчину
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Розсилка
Дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга
Фото From-ua.com
На 21-річну дівчину, яка поверталася додому, напав невідомий чоловік
У Києві в ніч на 14 квітня біля власного будинку була згвалтована 21-річна дівчина, повідомляє «Інформатор».
Згідно з повідомленням, інцидент стався близько 00:30 у дворі будинку по вул. Озерна, 20. На 21-річну дівчину, яка поверталася додому, напав невідомий чоловік. Він затягнув її за гаражі, зґвалтував і зник.
Після того, що сталося, дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка буде з'ясовувати деталі того, що сталося.Постраждалу госпіталізували в лікарню для проведення експертиз.