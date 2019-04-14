У Києві біля власного будинку зґвалтували дівчину



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Дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга Фото From-ua.com

На 21-річну дівчину, яка поверталася додому, напав невідомий чоловік

У Києві в ніч на 14 квітня біля власного будинку була згвалтована 21-річна дівчина, повідомляє «Інформатор».

Згідно з повідомленням, інцидент стався близько 00:30 у дворі будинку по вул. Озерна, 20. На 21-річну дівчину, яка поверталася додому, напав невідомий чоловік. Він затягнув її за гаражі, зґвалтував і зник.

Після того, що сталося, дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка буде з'ясовувати деталі того, що сталося.

Постраждалу госпіталізували в лікарню для проведення експертиз.