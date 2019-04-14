  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві біля власного будинку зґвалтували дівчину

    • Розсилка
    Дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга - У Києві біля власного будинку зґвалтували дівчину
    Дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга
    Фото From-ua.com

    На 21-річну дівчину, яка поверталася додому, напав невідомий чоловік

    У Києві в ніч на 14 квітня біля власного будинку була згвалтована 21-річна дівчина, повідомляє «Інформатор».

    Згідно з повідомленням, інцидент стався близько 00:30 у дворі будинку по вул. Озерна, 20. На 21-річну дівчину, яка поверталася додому, напав невідомий чоловік. Він затягнув її за гаражі, зґвалтував і зник.

    Після того, що сталося, дівчина не змогла подзвонила в поліцію, правоохоронців викликала її подруга.

    На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка буде з'ясовувати деталі того, що сталося.

    Постраждалу госпіталізували в лікарню для проведення експертиз.
    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ