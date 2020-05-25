У Києві попрощалися із загиблим нардепом Давиденком (фото, відео)



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Серед тих, хто приїхав попрощатися з нардепом, колеги по парламенту із різних фракцій та голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Страна

Церемонія прощання відбулася у ритуальній залі клінічної лікарні «Феофанія» у закритому режимі

У понеділок, 25 травня, у Києві попрощалися із народним депутатом Валерієм Давиденком, якого знайшли застреленим у власному офісі.

Церемонія відбулася у ритуальній залі клінічної лікарні «Феофанія» у закритому режимі, повідомляє «5 канал».

На прохання близьких нардепа – журналістів всередину не впустили. Самі відвідувачі скорботної церемонії залишали автівки перед ворітьми лікарні та з квітами і вінками йшли до будівлі.

Серед тих, хто приїхав попрощатися, колеги по парламенту із різних фракцій, зокрема, з депутатської групи «Довіра», до якої входив депутат, а також зі «Слуги народу». Також на церемонію прийшов і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

До слова, народний депутат України попереднього скликання Сергій Березенко вважає, що нардеп Валерій Давиденко не міг сам покінчити з життям, його – вбили.

Також народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».